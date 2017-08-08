Bakan Eroğlu Amasya’da 126 milyon TL’lik tesislerin temelini attı

Tesisler arasında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak Gümüşhacıköy Saraycık Barajı, Gümüşhacıköy Beden Barajı, merkez Ziyaret Saraycık Barajı, merkez Ağılönü Göleti, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Geldingen Ovası Sulaması 1. kısım inşaatı ile 6 taşkın koruma tesisi yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılacak 1 çevre düzenlemesi ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında uygulanacak tesisin de temelini atan Veysel Eroğlu, 5 aileye gelir getirici tür ve 5 aileye Orköy sertifikası verirken ayrıca badem, mahlep ile kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttırdı.

Belediye Kültür Merkezi’nde Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş’ında katıldığı törende nehirlerle derelerin şehirlerin gerdanlığı olduğunu vurgulayıp Yeşilırmak’ta yapılan ıslah çalışmalarına değinerek yöneticileri heveslendirmek istediğini söyleyen Bakan Eroğlu, “Yeşilırmak masmavi akacak. Bir daha Yeşilırmak böyle masmavi akmazsa gözüme gözükmeyin” diye konuştu.