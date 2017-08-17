Bakan Eroğlu 20 müjdeyle Van’a geldi

Hakkari’den Van’a gelen Bakan Eroğlu ve beraberindekileri Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Van’da 75 milyon lira yatırım bedelli 10 adet tesisin temelini atacak olan ve aynı zamanda 31 milyon lira yatırım bedeline sahip 20 müjde daha vermesi beklenen Eroğlu, Van Valiliğine geçti.