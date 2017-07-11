Bakan Elvan’a 15 Temmuz logolu yüzük

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niğde’ye ziyarette bulunan Bakan Lütfi Elvan’a AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz logolu bir yüzük hediye etti. Özdemir, “AK Parti Niğde İl Bakanlığı adına Sayın Bakanımız Lütfü Elvan’a 15 Temmuz logolu yüzüğümüzü hediye ettik” dedi. Bakan Elvan, hediye edilen yüzüğü parmağına taktı.