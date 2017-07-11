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Bakan Elvan’a 15 Temmuz logolu yüzük

Niğde’de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir 15 Temmuz logolu yüzük hediye etti.

11 Temmuz 2017 Salı 19:52
Bakan Elvan’a 15 Temmuz logolu yüzük

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niğde’ye ziyarette bulunan Bakan Lütfi Elvan’a AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz logolu bir yüzük hediye etti. Özdemir, “AK Parti Niğde İl Bakanlığı adına Sayın Bakanımız Lütfü Elvan’a 15 Temmuz logolu yüzüğümüzü hediye ettik” dedi. Bakan Elvan, hediye edilen yüzüğü parmağına taktı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:52
  1. AK Parti
  2. Niğde
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