Bakan Elvan: Terör örgütlerinin kökünü kurutacağız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tarafından Karaman'a yapılan 120 milyon liralık 8 yatırımın temel atma töreni için bugün kente geldi. Bakanlar Elvan ve Eroğlu, ilk olarak Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti. Eroğlu, burada basın mensuplarına Karaman'da bakanlığı tarafından yapılan yatırımları anlattı. Elvan da, dün Hakkari Şemdinli'de teröristlerin saldırısı sonucu 6'sı asker, 2'si korucu olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Elvan, şunları söyledi:



'' Hain ve kalleşçe saldırı sonucu dün şehit olan kardeşlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hükümet olarak kararlığımız sonuna kadar devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız. Hiçbir şekilde bu saldırılar bizi yıldıramayacak. Nerede olursa olsun inlerine kadar girip ister içerde, ister dışarda etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet mensuplarımızın çalışmaları devam ediyor. Milletimizin de desteğiyle bunları tamamen ortadan kaldıracağız.''

BAKAN EROĞLU: ÇALIŞMAKTAN DUYGUSAL OLMAYA VAKTİM YOK



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tarafından yapılan 120 milyon liralık 8 yatırımın temel atma töreni için Karaman'a geldi. İki bakan Karaman Valiliği'nin ardından Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etti.



Bakan Eroğlu, burada gazetecileri sorularını da cevapladı. '6 dönemdir aynı bakanlık görevindesiniz, nasıl bir duygu yaşıyorsunuz?'' sorusu üzerine duygusal olmaya vaktinin olmadığını belirten Bakan Eroğlu, esprili bir şekilde yıllardır bakan olduğunun farkında olmadığını söyledi. Eroğlu, ''Duygu falan hissedemedim. Çalışmaktan duygusal olmaya vakit bulamıyorum.'' dedi.



10 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI



Geçtiğimiz yaz mevsiminin çok sıcak olması nedeniyle orman yangınlarının fazla olduğu sorusu üzerine Bakan Eroğlu, 10 bin hektar alanın yandığını kaydetti. Eroğlu, ''Orman yangınlarında Türkiye çok başarılı. Sadece toplam 10 bin hektar gibi cüzi miktar yandı. Başka ülkelerde bir gün de 500 bin hektarın yandığı oldu. Dolayısıyla Akdeniz ülkeleri arasında en başarı ülke biziz. Çok yangın çıktı. Sadece orman yangınları değil, 3 bine yakın kırsal alanda yangın çıktı. Köyde tarlada, ahırda yangın oldu, oralara da biz müdahale ettik. Buna rağmen çok başarılıydık. 10 bin hektarlık alanı hemen ağaçlandırıyoruz. Ayvalık’ta olduğu gibi bir kısmının hemen ağaçlandırmasına başladık. Yanan yerleri başka maksatlar için tahsis etmeden bir yıl içinde tekrar ağaçlandıracağız.'' diye konuştu.



Karadağ'daki yılkı atlarının toplatılmasıyla ilgili soruya ise Eroğlu, ''Yılkı atlarının sayısı çok arttı. Vatandaşlarında mahsullerine zarar veriyordu. Bu atları sahiplenmek isteyen var. Atları toplayıp denetim ve kontrollerini yaptıktan sonra sahiplenmek isteyenlere teslim edeceğiz.'' dedi.



Bakan Eroğlu ve Elvan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



ELVAN'DAN CHP'Lİ TEZCAN'A TEPKİ



Ziyaret sırasında partililerine seslenen Bakan Elvan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Elvan, şunları söyledi:



''Ana muhalefet partisinin sözcüsü çıktı Cumhurbaşkanımız hakkında ileri geri konuşuyor. Bu nedir biliyor musunuz? Milli iradenin hazmedilemediğinin bir göstergesidir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımızı hazmedemiyorlar. O koltukta milli iradenin oturmasını içlerine sindiremiyorlar. Otursunlar, kendilerine baksınlar. Bunlar millet olmasın, vesayet olsun istemiştir. Başbakanımız o şahsiyete güzel bir isim koydu, 'parti sövücüsü' dedi. Ey parti sövücüsü, Recep Tayyip Erdoğan, senin dediğin gibi olsaydı, ağzından salyalar saçarak bağırmazdın. Demokratik bir ülkede yaşıyorsun ve artık şunu anla, vesayet odakları AK Parti ile tarihe karışmıştır. Bir tek gerçek vardır o da milli iradedir'' dedi.



BAKAN'DAN TERÖRİN BİTMESİ İÇİN DUA



Bakan Eroğlu da Karaman'a yapılan yatırımları anlattıktan sonra bugün Cuma günü olduğunu ve duaların kabul olduğunu belirterek, ''Başta FETÖ alçak terör örgütü, PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütleri perişan eyle. Onlara destek veren bütün devletleri de şöyle tarih sahnesinden siliver yarabbi. ‘’diye dua etti. Partililer de 'Amin' diyerek duanın kabul olmasını istedi.



Bakan Eroğlu ve Elvan, daha sonra Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen DSİ tarafından yapılan tesislerin toplu temel atma törenine katıldı. Her iki bakan burada yaptıkları konuşmada Karaman'a yapılan yatırımları anlattı.