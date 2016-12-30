Cloudflare

Bakan Elvan açıkladı: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıp

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’deki sel felaketinde 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu açıkladı.

Bakan Elvan açıkladı: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıp
Eklenme: 30 Aralık 2016, 16:37
Bu haber 2.155 kez okundu

Bakan Elvan, Mersin’de dün, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın neden olduğu selin ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Elvan, düzenlediği basın toplantısında, metrekareye 6 saatte 170 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirterek, bunun Mersin’in yılda aldığı toplam yağış miktarının üçte berine tekabül ettiğini söyledi.

Yağışların ardından sabah 06.00 sularında valiliğin tüm kamu kuruluşları ve belediyeler ile harekete geçtiğini, afetle birlikte 686 araç, 2 bin 347 personel ile müdahale yapıldığını ancak 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Kaybolan 3 kişiye yönelik olarak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD ekipleriyle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğin 3 botu ve 10 dalgıçla 30 personel, AFAD ve emniyet müdürlüğünü dahil ettiğimizde 123 personel, kaybolan, bulunamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam etmektedirler" dedi.

Selden 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu, 331 aracın zarar gördüğünü, toplam 95 bin dekarlık tarım arazisinin tamamıyla su altında kaldığını, yer yer su yüksekliğinin 1 metreyi aştığını anlatan Bakan Elvan, tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma devam ettiğini ve Ankara ile çevre illerden ilave pompalar getirildiğini, kısa süre içerisinde de tarım arazilerinin, su altında kalan arazilerin temizleneceğini kaydetti.

Elektrik hatlarında önemli tahribatlar meydana geldiğini belirten Bakan Elvan, her köyü, tüm ilçeleri etkileyen bu sel felaketi nedeniyle birçok trafonun, yüksek gerilim ve normal hatların tahrip edildiğini gördüklerini ifade etti.

"28 BİN VATANDAŞIMIZ ELEKTRİK ALAMAMAKTA"

22 yüksek gerilim hattı 2 bin 357 trafoda ise tahribat bağlantılarında bazı sıkıntılar olduğunu, yoğun çalışmalarla bunun 547’ye düştüğünü, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"113 köyde 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. Ancak yaptığımız toplantıda Enerjisa yetkililerinin ve burada yaptığımız tartışmada şunu ifade edebilir 5 mahalle hariç diğer mahallelerin elektrikleri 2-3 gün içerisinde temin edilecek. 80’in üzerinde araç ve 300 personel 24 saat gece gündüz çalışıyor. GSM şebekelerinde de ciddi tahribat söz konusu oldu. 2 bin 781 şebekemiz var. Bunlardan bin 115 adedi maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20’sinin arızası bütün olarak giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası şu an itibarıyla devam ediyor. Bunun da arızası 1-2 gün içerisinde giderilecek. Bina, tarım arazisi ve hayvanlara yönelik hasarlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Suların tarım arazilerinden temizlenmesi konusunda Devlet Su İşleri başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız gerekli desteği veriyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ise hasar gören tüm evleri taramaya başladı ve şu ana kadar 146 aileye nakdi yardım desteği sağlandı ve diğer ailelere destek sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 947 bin lira para aktarıldı. Bu kaynak ailelerimizin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Valilik, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından ise Mersin’de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ve geçici işçi olarak gelip kısa süreli çalışmak üzere Mersin’e gelen kardeşlerimizin de ihtiyacını karşılamaktalar. Sıkıntı söz konusu değil uygun yerlere yerleştirildi."

 
EtiketlerMersinsellütfi elvanGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdiAK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ankara’dan Bursa’ya dönerken trafik…

Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile görüştüMevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşika kampı açıklamaları nedeniyle krize neden…

AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraçAK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, FETÖ'ye…

AK Parti'den 34 FETÖ'cü ihraç edildiAK Parti'den 34 FETÖ'cü ihraç edildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya,…

Bakan Elvan açıkladı: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıpBakan Elvan açıkladı: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıp

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’deki sel felaketinde 2 can kaybı…

Bakan Özhaseki: İşte savaş o gün başladıBakan Özhaseki: İşte savaş o gün başladı

Bakan Özhaseki, Haziran seçimleri öncesi birilerinin büyük hesaplar yaptığını belirterek,…

Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştüÇavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg…

Önemli OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...Önemli OHAL açıklaması: 15 gün içerisinde...

Başbakan Binali Yıldırım OHAL ile ilgili kararın önümüzdeki 15 gün…