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Bakan Elvan: 15 Temmuz'da milletimiz destan yazdı

Elvan Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'da Milletimiz destan yazmıştır dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
Bakan Elvan: 15 Temmuz'da milletimiz destan yazdı

Mersin Valiliği tarafından düzenlenen 'Demokrasi ve Milli Birlik Konferansı'na katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni 1'nci Dünya Savaşı'na benzeterek vatandaşın destan yazdığını söyledi.

Yenişehir Atütürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara seslenen Bakan Elvan, vatanın birlik ve bütünlüğüne yönelik bir kalkışma olacağı söylense kimsenin inanmayacağını ifade ederek, "Tıpkı 1'inci Dünya Harbi sonrası olduğu gibi Türk yurdunun işgal edilmeye çalışılacağı söylense, sanırım bir çoğumuz inanmazdık. Hele bu işgalin içeriden geleceği, dışarıdan güdümlü olan içimizdeki hainlerin milletin silahlarını millete doğrultacağı söylense bir çoğumuz güler geçerdik. Ancak geçen yıl tam da bunlar oldu. Ama bu hainlerin hesaplamadığı bir şey oldu. Sizler destan yazdınız. Tam olarak Mustafa Kemal, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' söylerken neye güvendiyse, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ona güvenerek o çağrıyı yapmıştır dedi.

"MİLLETİMİZ BU HESABI BOZMUŞTUR"

Bakan Elvan, şöyle devam etti:

Dünyaya özgürlük, insan hakları, demokrasi ihracı yapma iddiasında olanlar, o darbecilere sahip çıkıyorlar. Özgürlüğe kast eden darbeci hainlere, batıdaki ülkeler sahip çıkıyorlar. Bu yaptıkları yetmezmiş gibi, milletimizle dalga geçercesine Türkiye'deki demokrasiyi sorgulamaya devam ediyorlar. Halkımızın direnişi, dünya demokrasi tarihi için de ders olarak okutulacak bir destandır.

Millete saldırı da, milletin saldırganları derdest edişi de dünyanın gözü önünde oldu. Birileri hesap yapmış milletimiz bu hesabı bozmuştur. Türkiye'den rahatsız olan, seçilmiş iktidarı utanmadan diktatörlükle suçlayanlar, özgürlükleri ve demokrasiyi sorgulamaya kalkanlar, önce kendilerine baksınlar. PKK terör örgütünü, FETÖ'yü barındıran onlardır. Bir taraftan terör örgütünü barındıracaksın, diğer taraftan demokrasiden bahsedeceksin. Bizde 'Hadi oradan' diyoruz.


(Haber7)
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
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