Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha önce hibrit olması düşünülen yerli otomobilin, tamamen elektrikliye doğru kaydığını belirtti. Özlü, yine de son kararı, pazara bakarak ana yüklenici ortakların vereceklerini ifade etti.

Dünyadaki pazarın tamamen elektirikliye gittiğini söyleyen Özlü, pek çok ülkenin bunun için batarya teknolojisi geliştirdiğine dikkat çekerek, ''Çin dahil batarya için çok büyük paralar harcıyorlar. Burada temel olan, enerjinin üretimi değil depolanması'' dedi.

BATARYA ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin de sıfırdan batarya üretmek yerine dünyayla beraber çalışacağını kaydeden Özlü, şöyle devam etti:

''Dünyadan kopuk bir şey yapmayız. Çünkü biz bu otomobili kendimiz için değil, dünya için yapacağız.



Bütün dünyaya satabileceğimiz bir otomobil yapmak istiyoruz. Bataryayı biz mi yaparız, yoksa bir kısmını ortakla mı yaparız, ana yüklenici, maliyet, etkinlik, birim araç fiyatlarını ve piyasa fiyatlarını dikkate alarak değerlendirecek.''



'48 AY GEREKİYOR'



Daha önce 2019'da ortaya çıkacağı ifa edilen yerli otomobilin tasarım ve üretiminin 4 yıllık bir süreç alacağını belirten Sanayi Bakanı Faruk Özlü, ''Biz bunun yarısını, birinci faz için planlıyoruz. O da tasarım ve prototipin ortaya çıkarılması. İkinci fazı da seri üretime geçilmesi. Sıfırdan bir otomobilin prototip üretimi, test edilmesi ve seri üretim bandından çıkıp piyasaya sürülmesi 48 ay olacak'' dedi.

'GEÇEN YILKİ ÖRNEK KULLANILMAYABİLİR'



Faruk Özlü, yerli otomobilin geçen yıl kamuoyuna açıklanan ve çok tartışılan örneğin kullanılmayabileceğine işaret ederek ''Onu ana yükleniciye ‘Devam edebilirsin ya da kaldırabilirsin’ diyeceğiz. Biz bir tasarım yapalım, sanayiciye verelim ve ‘Sen bunu sat’ demek yanlış. Sanayici pazara baksın, ne satabilir ona göre analiz etsin'' diye konuştu.

SON DURUM NE?

TOBB’la görüşmelerin yapıldığını ve yerli otomobil çalışmalarının hızlanacağını belirten Özlü, ''Son olarak bir araya geldik, bir program hazırladık. Potansiyel otomobil üreticisi olabilecek şirketlerle ilgili değerlendirme yaptık. O şirketlere görüşüyoruz, 'Var mısın, yok musun?' diye soruyoruz.



'Varım' diyorsa devam ediyoruz, 'Yokum, benim başka programlarım var' diyorsa teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: Habertürk