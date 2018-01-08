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Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha kapsama aldık

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Sağlık Bakanlığı’nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık” dedi

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha kapsama aldık

Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, geçiş sürecine destek amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Çağrı merkezi taşeron çalışanların sorularına yanıt vermek amacıyla saat 24.00'e kadar hizmet verecek. Başvurular devam ederken gözler başta şehir hastanelerinde MR, tomografi, kan alma, laboratuvar gibi kritik bölümlerde çalışanların kadro talebine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık. Yeni başlayan çalışanlar söz konusu. Hastanelerde çalışmaya devam edecekler. Orada aracı firma yok, hastanenin direkt işçisi olarak çalışıyorlar. Protokol şartları farklı olduğu için Sağlık Bakanlığı karar verecek" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle MR, kan alma, tomografi gibi kritik işlerde çalışanlara yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
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