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Bakan Demircan’dan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2017 Salı 12:34
Bakan Demircan’dan Deniz Baykal açıklaması

Bakan Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Olumlu Gelişmeler Var

Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.

"Hekimlerimizin Hepsi Yetkin, Yeterli Hekimler"

Baykal’ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye’de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:34
  1. Deniz Baykal
  2. Sağlık Bakanı
  3. Son Durum
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