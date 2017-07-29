Bakan Demircan: Dünyaya örnek gösterilen bir şehir çıkartalım

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ahmet Demircan, nezaket ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın ardındanSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamlarında ziyaret etti. Öncelikle Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne giden Bakan Demircan, Başkan Yılmaz ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, Bakan Demircan’a kentsel dönüşüm hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Yılmaz: "Hastanın ayağına doktor geldi"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a tebriklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun büyük oranda altyapı hizmetlerini tamamlamış şehirlerden birtanesi. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak diğer şehirlerimizin nelerle uğraştıklarını az çok biliyorum. Her şehrin kendine göre bir gündemi var. Çok şükür Samsunumuz bu alt yapı projeksiyonlarını bitirdi. Kentsel dönüşümle ilgili bizim de yapmamız gereken işler var. Özellikle Hastanebaşı, Zeytinlik ve Fatih Mahallelerindeki değişim ve dönüşümün TOKİ ile birlikte yürütülen boyutları var. Bizim burada yapmamız gerekenler var. Bizzat vatandaşa ’kendi kendinize dönüştürün’ dediğimiz boyutu var. Çok şükür onların da adı kondu. Hatta devletimiz bir adım ileri giderek Hastanebaşı’nın arka tarafındaki Kıran Mahallesi’nde bin tanesini bitirdiği, bin tanesinin de ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı Kıranköy Toplu Konut projeksiyonu var. Eski havaalanında bin 246 konut yapıldı, bin tanesi de şimdi bitti, 2 bin 246 bin, bin konutta şimdi yapılacak 3 bin 246 olacak. Bu da 12 bin nüfuslu bir yer yapar. Hastanebaşı, Unkapanı’ndaki kentsel dönüşüm ihtiyacını Hastanebaşı’nın arka tarafında devlet zaten üstlendi. Şimdi problem, Hastanebaşı’ndaki insanların ’mülkümüz ne olacak’ noktasına geldi. O mülkün ne olacağı arz talep dengesi içerisinde, hiçbir şekilde bizim müdahale edeceğimiz, insanların tırnaklarıyla elde ettikleri o mülklere zarar verecek bir planlama yapmayalım, doğru planlama yapalım dedik. Vatandaşımız zaten müteahhitlik sektörüyle birlikte bu dönüşümü kendi yapar diye düşünüyoruz. Üniversitemizin yurtlarına kadar treni götürüyoruz. Tekkeköy’den trene binen bir vatandaş üniversiteye kadar çıkabilecek. Spor alt yapımız güzel oldu. Şehir spor meselesini halletti. Sağlık alt yapısı olarak belli bir ivme yakaladık. Sayın Sağlık Bakanımız bakanlığa getirilmeden önce Samsun’a Şehir Hastanesi ve adli tıp konusunu konuşuyorduk. Ertesi gün bakanımızın Sağlık Bakanı olduğunu öğrenince ’hastanın ayağına doktor geldi’ dedim. Artık bundan sonra üst yapıya geçtik. Bundan sonra bunu geliştireceğiz. Çok büyük spor tesislerine kavuştuk. Biz bundan sonra Samsun’daki amatör spor kulüplerinin bu tesislerden yararlanmasını ve profesyoleşmesinin sağlamalıyız. Bu salonlarda spor organizasyonları yaparak Samsun’da spor turizminden istifade etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Demircan: "Samsun, birden bire büyüme potansiyelini taşıyor"

Samsun’un büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Samsun, doğal akışının dışında birden bire büyüme potansiyelini taşıyor. Samsun’daki sektörlerden 1-2 tanesinin sıçrama yaptığını düşünürsek şehrin nüfusu da artacaktır. Bunca hizmetin peşinden Samsun’a büyük bir vizyon birikimimiz var. Örnek alan değilde dünyaya örnek gösterilen bir şehirde biz çıkartalım. Büyük bir vizyon koyarak bunu yapabiliriz. Samsun’un bu şansı var. Mükemmel bir sahil, tarım arazileri, ulaşımı Samsun’un imkanlarını artıracak. El birliği yaparsak gelecek kuşakların hayırla yad ettiği bir şeyler bırakırız. Bu gün bize de bir sorumluluk verildi. Biz de bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Demircan’a; AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de eşlik etti.