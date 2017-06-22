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Bakan çok sert çıktı! ‘Namuslu, şerefli bir adamsan… İstifa et’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Bozdağ"Cumhurbaşkanımıza diyor ki, ’ben namuslu, şerefli bir adamım, ben istifa edeceğim.’ Ben de buradan çağrı yapıyorum, namuslu, şerefli bir adamsan bu dilekçeden sonra istifa etmen lazım" dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:41
Bakan çok sert çıktı! ‘Namuslu, şerefli bir adamsan… İstifa et’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ  dün akşam Yargıda Birlik Derneği iftara katıldı. "Adalet sokaklarda değil, meşru zeminlerde aranır" diyen Bakan Bozdağ, CHP tarafından gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ‘gizli’ ibareli yazının suç duyurusu olduğunu belirtti. Bozdağ şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan bir yazı üzerinden ana muhalefet partisi yargıya emir ve talimat verildiğinden, yargıya müdahale edildiğinden bahsetti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin imzasıyla çıkan bir yazıyı da buna delil olarak gösterdi. Gerçekten üzülüyorum. Türkiye’de siyasal hedeflerine fayda sağlamak için yargıyı bu kadar yıpratmak ne CHP’ye ne AK Parti’ye ne de MHP’ye hiçbir partiye fayda sağlamaz. Ben merak ettim. Neymiş bu yazı diye. Aldım baktım. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı imzasıyla giden yazı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yazısıdır. Suç duyurusunda bulunuluyor. Cumhurbaşkanlığı da suç duyurusunda bulunuyor. Falan hadiseyle ilgili konunun hukuk çerçevesinde soruşturulmasını talep ediyor. Bu bizim hukukumuzun hem kurumlara hem organlara hem de vatandaşlara tanıdığı bir haktır. Hukukun tanıdığı hakkın kullanılması yargıya müdahale kesinlikle değildir.

'İSTİFA ETMEN LAZIM'

CHP liderini istifaya çağıran Bakan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Ama bu suç duyurusunu çarpıtarak yargıya müdahale olarak Türkiye kamuoyuna takdim ediyorlar. İnsaf diyorum, edep diyorum, ahlak diyorum, yaptığınız şey çok büyük bir yanlışlık diyorum. Her şeyi alıp elinize ufalamayın. Belli ki devlet yönetiminden epey bir uzakta kalmaktan kaynaklanan bir cehaletle de karşı karşıyayız. Devlet içi yazışmalar nasıl olur, Cumhuriyet Savcılıklarına yazılan dilekçeler nasıl olur bunu unutmuşlar. Onun için ben sayın Kılıçdaroğlu’na diyorum ki; bu tecrübeyi unutan arkadaşlarını bize bir gönderin, biz onlara bir staj verelim. Yazışmaların nasıl olduğunu bir öğretelim. Görüyorum ki, cehaletle aydınlık bir arada bulunmuyor. Cehaletle bir rehberlik yapıldığı zamanda böylesi büyük bir hatanın içerisine düşülüyor. Cumhurbaşkanımıza diyor ki, ’ben namuslu, şerefli bir adamım, ben istifa edeceğim.’ Ben de buradan çağrı yapıyorum, namuslu, şerefli bir adamsan bu dilekçeden sonra istifa etmen lazım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:41
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