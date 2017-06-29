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Bakan Çelik'ten et ve hayvan ithaalatı açıklamsı!

Bakan Çelik, "Kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı, bakanlığımızın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütülecek" ifadesini kullandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:13
Bakan Çelik'ten et ve hayvan ithaalatı açıklamsı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yazılı açıklamasında, kesimlik hayvan ve karkas eti ile bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının önceki gün yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu karar sonrasında, üreticileri endişeye sevk edici bazı spekülatif değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

Hiçbir üreticinin, yetiştiricinin endişe etmesine gerek olmadığının altını çizen Çelik, kesimlik hayvan ve karkas et ithalatının, söz konusu Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Çelik, yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğine işaret ederek, "İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurt içi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz rahat olsunlar; üretmeye, ağıllarını, ahırlarını doldurmaya devam etsinler. Üreticilerimizi korumaya da spekülatörlerle mücadele etmeye de aralıksız devam edeceğiz. Nihai hedefimiz, ülkemizin, coğrafyamızın hayvan varlığını artırarak, kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:13
  1. Bakanlar Kurulu
  2. Faruk Çelik
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