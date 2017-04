Bakan Çelik: Bugün tecelli edecek irade başımızın tacıdır

Bakan Çelik, saat 14.15’te oyunu kullanmak için AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve beraberindekiler ile birlikte yıllar önce mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulu’na geldi. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Ömer Çelik, daha sonra oyunu kullanmak üzere 1062 nolu sandığa gitti.

Burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Bakan Çelik, kimlik kontrolünün yapılmasının ardından oyunu kullandı.

“Sandık, Türkiye’nin en büyük kazanımıdır”

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çelik, “Oyumuzu kullandık. Memleketimiz için iyi olsun güzel olsun. Türkiye’de sandığın kurulduğu her gün çok önemlidir. Türkiye’de sandığın kurulması aziz milletimize kendi iradesinin sorulması, kendilerinin nasıl yönetileceğinin sorulması her zaman tarihidir ve önemlidir. Bizim geçmişte devlet hayatımız boyunca geleceğe güvenle yürümemizi sağlayan her şey sandık oldu. Sandık milli iradenin tecelli etmesi, aziz milletimizin Türkiye’nin geleceği hakkında karar vermesi Türkiye’nin en büyük kazanımıdır. Herkes hür bir şekilde görüşlerini açıkladı. Artık söz de karar da milletin. Memleketimizin geleceği için güçlü bir sonuç çıkmasını bekliyorum” dedi.

“Milletin iradesi tecelli edecek”

Adana’da ve Türkiye’de sandığa katılımın yüksek olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Tabii ki vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması çok önemlidir. Bazı gelişmiş demokrasilerde gelişmiş olarak adlandırılmasına rağmen giderek siyasal katılım düşmektedir. Siyasal katılımın düşmesi demokrasinin derinliğini kaybetmesi demektir. Vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde sandığa gittiği görülüyor. Bu çok önemlidir. Türkiye’nin en büyük enerjisi, sandığa gidilmesi ve karar verilmesidir. Biz kanaatlerimizi sokak sokak, cadde cadde, Türkiye’nin dört bir yanında 45 gündür paylaştık. Vatandaşın iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Onun iradesi tecelli edecek. Tecelli eden irade başımızın tacıdır. Türkiye’nin güçlü geleceği için güçlü bir karar çıkmasını diliyorum.”

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, daha sonra oy kullandığı okulun karşısında bulunan taziye çadırına gidip başsağlığı diledi.