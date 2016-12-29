Bakan Çelik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Çelik, Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği, "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Bu fotoğrafta halkın en doğal haliyle, örgütlü ve organize bir darbe girişimine karşı direnişinin yansıtıldığını belirten Çelik, "Köprüde, başka yerlerde de benzer manzaralar vardı: Kadınların kahramanlığı. 15 Temmuz darbe girişiminde mesela Boğaziçi Köprüsü'nde de kadınlar darbeci askerlerin üzerine yürüdüler. Bir çok yerde de vardı. Hatta mesela, Külliye'de dışarıda sedyeyle bekleyen kadınlar vardı, çok etkilenmiştim ben bundan. Burada da iki tane kendi halinde Türk kadını böyle bir darbe girişimini duyunca karar veriyorlar. Sanki günlük işlerine karar verir gibi. Büyük bir direnişin sembolü oldu. Bence en güzel fotoğraf bu."değerlendirmesinde bulundu.

Bir Türk kadınının arkadaşını da alıp bir kamyonun direksiyonuna geçerek darbe girişimine direndiği bu fotoğrafın Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresini hatırlattığını ifade eden Çelik, "Küçük taşlarla koca bir fil ordusunu durduruluyor ya, iki tane kadın kendiliklerinden silahları yok, bir şeyleri yok ama çıkıyorlar ve koskoca bir milletin kaderini değiştiriyorlar." dedi.

Türk kadınlarının, darbe girişimi sırasında kendi çocuklarına sahip çıkar gibi Türkiye'ye sahip çıktıklarının altını çizen Çelik, "En büyük gücü de aslında sıradan bir şekilde bir araya gelip bu kadar büyük bir güç ve direniş üretmeleri." diye konuştu.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Çelik, İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe'nin cami içindeki bir kediye gösterdiği şefkati yansıtan "Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kedileri" adlı fotoğrafı seçti.

Çelik, spor kategorisinde ise, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'un Türk Telekom Arena'daki maçında Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kararlarına tepki göstererek elindeki kartı alıp hakeme gösterdiği fotoğraf için oy kullandı.



Kaynak: AA