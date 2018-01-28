Bakan Çavuşoğlu'ndan sosyal medyada sürpriz paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anlamlı bir mesaj geldi. Bakan Çavuşoğlu, Afrin'deki askerlere destek amacıyla sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Kısa süre içinde çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına vatandaşlar tarafından, "En büyük asker bizim asker", "Mesaj büyük bakanım iftihar ediyoruz" yorumları yapıldı.