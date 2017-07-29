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Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Afyonkarahisar bağlantılı Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahının belirlendiği ve uygulama projelerinin kısa sürede başlatılacağını müjdeledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi

Antalya gündeminde uzun yıllardır konuşulan yüksek hızlı tren projesinde önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nce, uygulama projeleri başlatılan Eskişehir- Kütahya- afyonkarahisar yüksek hızlı tren hattına ek olarak Isparta- Burdur- Antalya yüksek hızlı tren projesinde güzergah belirlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi. Uygulama projeleri başlıyor" diyerek duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu'nun müjdelediği güzergahı belirlenen yüksek hızlı tren projesi, daha önce onaylanan ve uygulama projesi de başlatılan Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar hattına ek olarak Ankara ve İstanbul'la bağlantılı olacak. Edinilen bilgilere göre, bu proje ek olarak Isparta- Burdur- Antalya hattı için bu güzergahta var olan seçenekler TCDD uzmanları tarafından incelendi ve en uygun hat belirlendi. Teknik olarak 'koridor hat' olarak isimlendirilen bu güzergah için 1/5000 ve 1/2000 uygulama projeleri hazırlanacak.

TCDD'nin bunlarla ilgili çalışmalara bir an önce başlayacağı ve bu uygulama projeleri tamamlandıktan sonra da hattın yapımıyla ilgili ihaleye çıkılarak, inşaatına da başlanacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ise süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:23
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