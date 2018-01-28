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Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na, paylaştığı askerlik fotoğrafıyla destek verdi.

28 Ocak 2018 Pazar 13:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anlamlı bir mesaj geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'deki askerlere destek amacıyla sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı.

Kısa süre içinde çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına vatandaşlar tarafından, "En büyük asker bizim asker", "Mesaj büyük bakanım iftihar ediyoruz" yorumları yapıldı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:40
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Afrin operasyonu
  4. anlamlı paylaşım
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