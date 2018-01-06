Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Alman mevkidaşının memleketi olan Goslar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alman ve Türk halklarının, baskı ve tehdide boyun eğmeyen, gururlu milletler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ilişkileri karşılıklı anlayış, diyalog ve samimi iş birliği içinde geliştirebileceklerini belirtti.

"KAZAN KAZAN ANLAYIŞIYLA FAYDALI OLAN ADIMLARI ATABİLİRİZ"

Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz.

Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya'nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim."

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını, karşılıklı güvene dayalı, samimi diyalog ve iş birliğini sürdürmek ve ilişkileri tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürmek konusunda samimi olduklarını kaydetti.

'DAHA SIKI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALIYIZ'

Çavuşoğlu, bir basın mensubunun Almanya'da hükümetin kurulmasıyla ilgili sorusu üzerine, bu sürecin sadece Almanya için değil aynı zamanda Avrupa için önemine dikkat çekerek, "Tüm Avrupa ülkelerinin gözünün Almanya'da olduğunu görüyoruz biz de." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkilerin geleceği ve Türkiye'nin PKK ve FETÖ konularında beklentilerinin sorulmasına karşılık, terörle mücadelede Almanya ile iş birliğini özellikle DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı daha da güçlendirmek gerektiğini anlattı. Türkiye'nin bu konuda Almanya'dan beklentileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Almanya'da hem PKK hem de FETÖ mevcudiyeti bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Almanya'da PKK ile ilgili 4 bin 500 civarında açılmış dava bulunduğunu ve bunların uzun zamandır devam ettiğini hatırlattı.

Terör örgütlerinin uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlerinin olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'nın da bunun farkında olduğunu, bu nedenle de daha sıkı iş birliği içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi..