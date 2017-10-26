Bakan Çavuşoğlu: Kuzey Irak referandumun iptal edilmesi gerekir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir." dedi.26 Ekim 2017 Perşembe 13:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Irak-Türkiye arasındaki sınır kapıları ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız." dedi.