Bakan Çavuşoğlu: Kuzey Irak referandumun iptal edilmesi gerekir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Irak-Türkiye arasındaki sınır kapıları ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız." dedi.