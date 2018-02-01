Bakan Çavuşoğlu: ' Bizzat Putin ilgileniyor'

Dışişleti Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresini değerlendirdi. Zirvenin başarılı geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı." dedi.

Terörist Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili de "Soçi'deki Zirveye katılan teröristin iadesini istedik. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi.

"Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan başka açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal edelim. Bu bir işgal değildir. Biz meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz. BM'ye, kararlarına uygundur. Tüm dünya bunu kabul etmiştir. Tillerson ile dün görüştük. Soçi'yi de konuştuk, Afrin'i de konuştuk." Kaynak: TRT Haber