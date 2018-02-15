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Bakan Canikli'den önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de açıklama yapıyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:33
Bakan Canikli'den önemli açıklamalar

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısına geçmek üzere geldiği Brüksel'de İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Canikli ABD Savunma Bakanı James Mattis'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Bakan Canikli, "ABD'den YPG'ye olan desteğini bitirmesini ve müttefik gibi davranmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli sözlerine şöyle devam etti;

ABD'DEN KOMİK TEKLİF!

ABD'nin terör örgütleri ile değil müttefiki Türkiye ile çalışması gerektiğini tekrardan vurguladık. YPG ve PKK arasındaki organik bağı gösteren tüm bilgi ve belgeleri kendileri ile paylaştık. Sayın Mettis'in yaklaşımı bilgi ve belgeleri paylaştıktan sonra, bu örgütü PKK'dan ayırabileceklerini hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediler. Biz de bunun gerçekçi ve rasyonel olmadığını ilettik.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:33
  1. Nurettin Canikli
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. ABD

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