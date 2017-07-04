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Bakan Canikli: Stokçuların elinde patlayacak

Enflasyonun yıl sonunda tek haneye düşürülmesinin hedeflendiğini söyleyen Bakan Canikli, et fiyatlarında düşüşün olacağını sözlerine ekledi.

04 Temmuz 2017 Salı 21:20
Bakan Canikli: Stokçuların elinde patlayacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Canikli, asıl mücadelenin stokçulara karşı verildiğini bunun yanında üreticilerin de korunduğuna dikkat çekti.

"STOKÇULARIN ELİNDE PATLAYACAK"

Hakan Çelik'in "Stokçuların elinde patlatacağız mı diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Nurettin Canikli, "Patlatıyoruz, patlaymaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin." dedi.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 21:20
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