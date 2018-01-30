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Canikli açıkladı: 5 TSK'dan 24 ÖSO'dan 29 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

30 Ocak 2018 Salı 15:50
Canikli açıkladı: 5 TSK'dan 24 ÖSO'dan 29 şehidimiz var

Bakan Canikli konuşmasında, "Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Terör tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek. Bunun başka yolu yok. 'Terörden temizlenen toprakları ne yapacaksınız' diye soruyorlar. Fırat Kalkanı'nda ne olduysa o olacak. Topraklarından ayrılmış olan bölge halkı önce evlerine dönecekler. Suriyeli mültecilerden çok sayıda kişinin Afrin bölgesine döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Canikli, "Harekat planlandığı gibi başarıyla sürdürülmektedir" bilgisini verdi.

Canikli'nin açıklamaları:

"5'İ TSK'DAN, 24'Ü ÖSO'DAN 29 ŞEHİDİMİZ VAR"

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır.

"TSK VE ÖSO KAYNAKLI SİVİL ZAYİAT OLMAMIŞTIR"

Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milletinin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:50
  1. Milli Savunma Bakanı
  2. Nurettin Canikli
  3. TSK
  4. ÖSO
  5. afrin
  6. afrin şehitleri
  7. Zeytin Dalı harekatı
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