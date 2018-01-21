Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim Mehmetçiklerimize yardım eylesin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Zeytin Dalı  Harekatı'na ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz inşallah kısa zamanda o bölgeyi terör  örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf  edip yurda dönerler." dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 16:35
Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim Mehmetçiklerimize yardım eylesin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla  belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nı  gerçekleştiren Mehmetçiklere, güvenlik güçlerine Allah'tan yardım diledi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu kazasız ve belasız tamamlanmasını  isteyen Tüfenkci, "Güvenlik güçlerimiz inşallah kısa zamanda o bölgeyi terör  örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf  edip yurda dönerler." dedi.

Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terörle mücadele  çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra 'terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt  dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız'  dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek, nasıl hem şehirde hem kırsalda  sonuna kadar mücadele ediyorsak, onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak,  yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla  sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin,  önemli olan bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanımız da ne dediğimizi her fırsatta  vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek.  Dolayısıyla biz Türkiye'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve  istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam  edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin  adımlarla gideceğiz."

AK Parti hükümetlerinin 81 ili doğalgazla buluşturduğunu, ilçeleri  buluşturmayı da sürdürdüğünü aktaran Tüfenkci, "Hükümetimiz 250 ilçemizi de 20  bin altındaki nüfuslu ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacak projeleri hayata  geçirdi. İnşallah bundan sonra adım adım bütün Türkiye'yi doğalgazla buluşturacak  projelere hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

"O GECE DÜN GECEYDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık de dün Afrin'e hava  operasyonunun, bugün de kara operasyonunun başladığını hatırlattı.

Operasyonun sürdüğünü vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nu terör örgütlerine karşı  yapıyoruz. PYD/PKK, YPG/ KCK ve DEAŞ'a karşı yapıyoruz. Ülkemizin birliğine,  bütünlüğüne ve sınırlarına yapılacak her türlü müdehalede Sayın Cumhurbaşkanımız  'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. İşte o gece dün geceydi. Operasyon  Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında devam ediyor. Rabbim Mehmetçiklerimize  yardım eylesin, sağlıkla, sıhhatle operasyonlarını tamamlamayı ve yurda dönmeyi  nasip eylesin. En büyük hassasiyetimiz, o bölgedeki sivil vatandaşlarımızın can  güvenliğini koruyarak, terör örgütleriyle mücadele etmek. Yüce Rabbim  Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

Malatya Valisi Ali Kaban ise ilçeye kazandırılan doğalgazın hayırlı  olmasını diledi.

Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti  Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar ile kaymakamlar, belediye  başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş  katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım konuşuyor
    1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    2. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
    3. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
    4. Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!
    5. PKK kendini böyle ele verdi!..
    6. Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip,..
    7. Doktorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Baykal..
    8. Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi..
    9. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK..
    10. TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman..
    11. Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz
    12. Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
    13. Afrin operasyonuna MİT desteği!
    14. Terör örgütüne büyük şok! Tünellerin..
    15. Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
    16. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
    17. TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı..
    18. Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast..
    19. Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim..
    20. İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün..
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'