Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim Mehmetçiklerimize yardım eylesin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiklere, güvenlik güçlerine Allah'tan yardım diledi.

Güvenlik güçlerinin operasyonu kazasız ve belasız tamamlanmasını isteyen Tüfenkci, "Güvenlik güçlerimiz inşallah kısa zamanda o bölgeyi terör örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf edip yurda dönerler." dedi.

Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terörle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra 'terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız' dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek, nasıl hem şehirde hem kırsalda sonuna kadar mücadele ediyorsak, onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak, yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin, önemli olan bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanımız da ne dediğimizi her fırsatta vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek. Dolayısıyla biz Türkiye'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin adımlarla gideceğiz."

AK Parti hükümetlerinin 81 ili doğalgazla buluşturduğunu, ilçeleri buluşturmayı da sürdürdüğünü aktaran Tüfenkci, "Hükümetimiz 250 ilçemizi de 20 bin altındaki nüfuslu ilçelerimizi de doğalgazla buluşturacak projeleri hayata geçirdi. İnşallah bundan sonra adım adım bütün Türkiye'yi doğalgazla buluşturacak projelere hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

"O GECE DÜN GECEYDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık de dün Afrin'e hava operasyonunun, bugün de kara operasyonunun başladığını hatırlattı.

Operasyonun sürdüğünü vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nu terör örgütlerine karşı yapıyoruz. PYD/PKK, YPG/ KCK ve DEAŞ'a karşı yapıyoruz. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve sınırlarına yapılacak her türlü müdehalede Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. İşte o gece dün geceydi. Operasyon Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında devam ediyor. Rabbim Mehmetçiklerimize yardım eylesin, sağlıkla, sıhhatle operasyonlarını tamamlamayı ve yurda dönmeyi nasip eylesin. En büyük hassasiyetimiz, o bölgedeki sivil vatandaşlarımızın can güvenliğini koruyarak, terör örgütleriyle mücadele etmek. Yüce Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

Malatya Valisi Ali Kaban ise ilçeye kazandırılan doğalgazın hayırlı olmasını diledi.

Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar ile kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.