Bakan Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin iddianame kabul edildi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik iddianameyi kabul etti.



Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını da tamamladı. Buna göre 12 Eylül 2017'de başlayacak yargılama iki gün sürecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Orhan Yıkılkan, Ali Bozgeyik, Cemil Çetin, Ferhat Fışkın, İbrahim Mert, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay, Nurettin Özdoğan ve Muharem Demir Kale sanık olarak yer alıyor.

Şüphelilerden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, aynı zamanda Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında bulunuyor.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Müştekiler arasında Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un adı geçiyor.

İddianameye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bilgi notunda, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahtaki park alanında adına tescilli 27 BU 946 plakalı otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notların ele geçirildiği bildirildi.

İsim, telefon numarası, adres, talimat ve planlama içeren bilgilerin yer aldığı belirtilen bilgi notunda, "Söz konusu notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından, Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bilgi notunda, söz konusu bulgulardan hareketle şüpheli 13 kişi hakkında soruşturma başlatılarak iddianame düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA