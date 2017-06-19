Bakan Bozdağ’ı güldüren siren sesi

SİİRT - AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığının yürüttüğü, “Gaziantep-Siirt Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi” kapsamında kente gelen Bakan Bozdağ, Güres Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Caddede duyulan siren sesi üzerine etrafına bakan Bozdağ, polisten siren sesini kesmelerini istedi. Ancak bu sesi Özgür Dayan adlı bir çocuğun çıkardığını gören Bozdağ, gülümsedi.

“ÖZGÜR’ÜN SİRENLERİ BUNLAR”

Dayan ile bir süre beraber yürüyen Bozdağ, çocuğun siren sesi çıkarmaya devam etmesi üzerine gülerek, “Bunu Özgür çıkarıyor. Etrafta polis yok, Özgür’ün sirenleri bunlar” dedi.