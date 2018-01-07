Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Bozdağ'dan kumpas davasıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan kumpas davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar.

07 Ocak 2018 Pazar 13:48
Bakan Bozdağ'dan kumpas davasıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili olarak, "Bu olay, FBI ile CIA ve Richard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalanmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Dedikleri gibi karar vermeyecekleri için değiştirdiler

Bozdağ, "Hakim, FETÖ'cülerin ağırladığı biri. Savcı, FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve 17-25 Aralık'ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi, FETÖ'cü firari bir komiser yardımcısı 17 Aralık soruşturmasının da polisten amiri. Raportör dediği kişi, yine Türkiye'den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Bilirkişi özel seçilmiş, dedikleri gibi karar vermeyecekleri için değiştirdiler." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 13:48
  1. Başbakan Yardımcısı Bozdağ
  2. Hakan Atilla
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    1. Uzman Çavuş'un üstünden çıktı.....
    2. Binden fazla terörist teslim oldu
    3. İsveç'te patlama! Yaralılar var...
    4. Yunanistan'dan NATO'ya şok rest!
    5. Erdoğan açıklamıştı... Devletten..
    6. Satanist ayin için eve girdiler... Ölü..
    7. Bakan Bozdağ'dan kumpas davasıyla..
    8. Milli uçak için kritik süreç başlıyor!
    9. Bakanlıktan rekor ceza! Tam 78 bin..
    10. Devrim muhafızları açıkladı! Olayların..
    11. 24 yıllık sır cinayet ortaya çıktı
    12. 6 yıl sonra bir ilk! Üretici..
    13. Ünlü teknik direktör Erdoğan'a hayran..
    14. 11 prens daha gözaltına alındı
    15. Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi..
    16. HDP'li başkan öldü!
    17. Yunan askerler NATO'ya isyan etti:..
    18. Örneği yok! Açılışını Erdoğan yaptı
    19. Kar geliyor mu? İşte güncel hava..
    20. ''Bizi Türkiye kurtaracak'' demişti!..
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular
    Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Bakan Soylu 'ayağını kırın' demişti! Yakalanan ismin mesleği şok etti...
    Bakan Soylu 'ayağını kırın' demişti! Yakalanan ismin mesleği şok etti...
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci