Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek tip kıyafet ne zaman...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tek tip kıyafet uygulamasının 1 ay içinde uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

24 Aralık 2017 Pazar 19:48
Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek tip kıyafet ne zaman...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak "Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;

"Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:48
  1. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
  2. KHK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı
    1. Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet..
    2. Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek..
    3. Jandarmanın trafik yetkilerinde..
    4. Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor
    5. Emre Belözoğlu çılgına döndü!..
    6. Seydişehir- Antalya karayolunda..
    7. ÖSO’dan 'Noel' talimatı
    8. Çalımbay: Mutlaka 3-4 transfer..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüksek devlet..
    10. Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine..
    11. "Kudüs tüm insanlığın sorunudur"
    12. Eski belediye başkanının aracı..
    13. İşte Türkiye'de yılın en çok..
    14. Uzman çavuşa silahlı saldırı
    15. İlk yarının lideri Başakşehir!
    16. 'Kamuya 110 bin memur alınacak'
    17. Pes dedirten görüntü! Metrelerce..
    18. Sudan'da kritik anlaşma imzalandı! Her..
    19. CHP'li başkanlar yurtdışına çıkış..
    20. Görenler şaşkına döndü! Onlarcası..
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı