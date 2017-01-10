Bakan Bozdağ'dan CHP milletvekillerine tarihi ayar!

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde söz aldı.

Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:49
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde söz aldı.Bakan Bozdağ'ın "Partili Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yeni tanıştığı bir şey değil. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. İsmet İnönü partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. Ne oldu, tarafsızlığına halel mi geldi? Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir, 1921, 1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz" ifadeleri CHP milletvekillerini adeta çıldırttı.

 
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