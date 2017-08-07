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Bakan Bozdağ: Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine ilişkin önemli bir ipucu verdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:07
Bakan Bozdağ: Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingine ilişkin, "Benim kanaatim kendisi 2019'da adaylık için zemin hazırlıyor. Bu mitingi de adaylığının ilk ilan adımıdır. Orada muhafazakar kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. 'Ben sizin hepinizin hamisi olacağım' diyor. Adalet mitingi değil kesinlikle adaylık mitingiydi. O, adaylık mitingi, çok açık yani." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:07
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