Bakan Bozdağ: Hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaklar

İzmir saldırısına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefineulaşamayacak,birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ: Hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaklar
Eklenme: 05 Ocak 2017, 23:59
Bu haber 498 kez okundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt katibimize Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum. İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir. Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak,birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır."

 

 
Etiketlerbekir bozdağizmir patlaması
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.