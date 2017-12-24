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Bakan Bozdağ Diyanet'e alınacak personelin dağılımını açıkladı

aşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet'e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı

24 Aralık 2017 Pazar 20:53
Bakan Bozdağ Diyanet'e alınacak personelin dağılımını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Diyanet'e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti:

"Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 20:53
  1. Diyanet 2018 personel alımı
  2. diyanet imam alımı
  3. Diyanet müezzin alımı
  4. Bekir Bozdağ
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