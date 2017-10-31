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Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ilerleyen günlerde sigara için yeni yasaklar getirileceğini açıkladı.

31 Ekim 2017 Salı 00:25
Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sigaraya yönelik yeni yasakların getirileceğini aktardı.

Buna göre, kasa yanında sigara satışı yasaklanacak, bütün sigara paketleri aynı olacak. Akdağ "Eskiden sarma sigara diye bilinen tütün makaron halinde geliştiriliyor. Bunlara mani olacak, tedbirleri üzerinde Maliye Bakanlığımız çalışıyor" dedi.

Sigara ile daha etkin mücadele için atılacak 5 dev adımı açıklayan Akdağ "AK Parti hükümeti olarak çok ciddi tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz. Kapalı mekanlarda sigara içilmesine yasak getirildi. Bunun çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Bu denetimler güçlendirilecek. Ama konu sadece kapalı mekanda sigara içilmesi değil. Biliyorsunuz bu sigara kutularının üzerinde uyarıcı yazılar var. Bunların yenilenmesi lazım, daha etkin hale getirilmesi lazım. Ayrıca yeni bir kanun maddesi de taslak olarak hazırlandı. O da düz paket diye bilinen markası küçücük yeni bir sigara paketi uygulaması, yani her tarafının uyarılarla dolu olduğu paketler olacak. Sağlık bakanımızın yeni bir çalışması daha var. Sigara paketlerinin marketlerde, bakkallarda açıkta gösterilerek satılamayacağı hususu. Biliyorsunuz market çıkışlarında, kasanın yanında müşterileri cezbedecek, sakız gibi ürünler koyuyorlar. Genelde bu ürünlerin yanında sigara da bulunduruluyor. Buna mani olacağız. Bir de yeni ciddi bir medya kampanyası yapacağız.

Normalde Türkiye'de tütün firmalara sözleşmeli olarak üretiliyor. Onun dışında küçük miktarlarda, kişilerin kendi kullanımlarına müsaade eden bir düzenleme var. Maalesef bu düzenleme istismar edildi. Yurt dışından gelen kaçak tütün ya da sigaradan değil, Türkiye'nin içinde üretilerek kaçak şekilde tüketilen tütünden bahsediyorum. Tütün makaron diye önceden hazırlanmış sigara kağıdı içerisine dolduruluyor. Bir kutu sigara 8-10 liraya satılırken bu şekilde bir paket sigaranın maliyeti 2 veya 3 lira oluyor. Bu toplumda tütün kullanımının artmasına neden oluyor. Türkiye'de tüketilen sigaranın yüzde 20'si bu şekilde tüketiliyor. Eskiden sarma sigara diye bilinen tütün makaron halinde geliştiriliyor. Bu durum birilerine, çiftçiden çok aradaki aracılara ciddi paralar kazandırıyor. Bunlara mani olacak, tedbirleri üzerinde Maliye Bakanlığımız çalışıyor."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 00:25
  1. sigara
  • abdul muciz cennetabdul muciz cennet17 dk önce
    sigara,hükümetlerin can simididir.insanları korkaklaştırdığı ve güçsüz hale getirdiği için,devlete karşı meydanlara inme arzusunda olanları vazgeçirtip korkutur.zaten bu amaçla icat edildi.YEMİN EDERİMKİ SİGARA BU KADAR PAHALI OLMASAYDI,GEZİ PARKI EYLEMİ OLMAZDI.O KADAR ÖNEMLİ BİR KONU Kİ.SİGARA İÇTİĞİM ZAMANLARDA KAYBETTİĞİM KAVGALARI,SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA KAZANDIM.SİGARA İÇTİĞİM ZAMANDA BİRİNDEN DAYAK YEMİŞ,ANCAK SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA HEM ONU HEM AMCASININ OĞLUNU PATAKLAYIP,NAMIMI GERİ KAZANMIŞTIM.HÜKÜMET,SİGARAYA SALDIRARAK,KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR.ZİRA CHP VE HDP Lİ LERİ HAYDUTLUK VE ANARŞİ KONUSUNDA ZABT EDEN ŞEY,"SİGARANIN VERDİĞİ KORKAKLIK"TIR.sigara içmeyen kişi,asi ve cesur olur.haksızlıkları daha fazla sorgular.öfkeli ve "hesap sorucu" olur.ne kadar az sigara içilirse,hükümetin devrilmesi o kadar kolaylaşır.
  • ........24 dk önce
    Kaçak sigara girişini de engellenleyin eğer samimiyseniz
  • İhsanİhsan45 dk önce
    Hükümeti şiddetle destekliyoruz. Çok dehşet kısıtlamalar getirin. Kalabalık caddelerde meydanlarda içilmesin. Paketler siyah olsun . Her yerde satılmasın.ulaşmak çok zor olsun. Bırakanlar maddi manevi ödüllendirilsin.
  • TecavüzVarTecavüzVar51 dk önce
    Cam filmi cezası sigara cezası lastik cezası ötv mtv o şu bu derken resmen tecavüze uğruyoruz. Yapmayın artık sabrımızı taşırmayın.... şimdi gidip WİNSTON sigaramdan içecem.
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