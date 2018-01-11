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Bakan Betül Kaya: Milletten mi yoksa terörden mi yanasınız?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 02:28
Bakan Betül Kaya: Milletten mi yoksa terörden mi yanasınız?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Muhalefetin karşı çıktığı FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik konuşan Kaya, “Tek tip kıyafet şehit ailelerinin, gazilerimizin tüm milletin talebiydi aslında. Bu konuda bana çok öncesinden talepler gelmişti, ben de konuyu Bakanlar Kurulu’na, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza iletmiştim. Hâlâ konunun bu şekilde gündeme getirilmesini anlamış değilim. Neye tepki gösterdiklerini anlamıyorum. Milletten yana mısınız? terörden yana mısınız?”dedi.

HAZIRLIKLAR YOLDA

“Kadına şiddet” konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kaya, “Kadınlarımız Kadın Konuk Evlerine, Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimize başvursun. Biz her türlü desteğimizle yanınızdayız. Merkezlerimizin kapasitesini artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimizin sayısı 68, bu sayıyı 81’e ulaştıracağız. Kadın Konuk Evi sayısı 137, önümüzdeki dönem bu sayıyı artırmak adına yaptırım uygulayacağız. Bu alanda basına da iş düşüyor, elbette haber yapılacak ama reyting uğruna vahşet içerikli haberlerin yapılması doğru değil. Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz. Kadına şiddet konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 Ocak ayı itibarıyla kadına korucuyu ve önleyici hizmetler yürürlüğe girdi” dedi.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 02:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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