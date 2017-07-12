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Bakan Berat Albayrak'tan yoğun enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi'nin ilk iki gününde bakan ve sektör temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
Bakan Berat Albayrak'tan yoğun enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22.  Dünya Petrol Kongresi'nin ilk iki gününde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile başta  olmak üzere, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye`nin enerjideki "anahtar" rolü ve ikili iş birlikleri ele alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya  Petrol Kongresi kapsamında, İstanbul'a gelen bakanlar ve sektör temsilcileriyle  ikili görüşmeler yapan Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Kongre kapsamında yürüttüğümüz enerji diplomasisi ile Türkiye'nin  enerjide 'anahtar' ülke konumunu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kongre'nin ilk gününde Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile görüşen  Albayrak, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Bakan Albayrak, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri  Bakanı Rex Tillerson ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmede, ülkeler arasındaki  enerji ortaklığının nasıl geliştirilebileceği ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde de yoğun bir görüşme programı yürüten  Albayrak, Yemen Petrol ve Madenler Bakanı Sayf Muhsin Al-Sharif ile bir araya  geldi.

Albayrak, daha sonra Pulitzer ödülü sahibi ve uluslararası danışmanlık  şirketi IHS Markit'in Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'i kabul etti.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Shri Dharmendra Pradhan ile ikili  görüşme yapan Albayrak, sonrasında SUZLON Başkanı Tulsi Tanti'yi kabul etti.

Albayrak'ın, Cezayir Enerji Bakanı Mustapha Guitouni ve Mozambik  Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Leticia Deusina da Silva Klemens ile ayrı ayrı  yaptığı görüşmelerinde ülkeler arası iş birlikleri değerlendirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u da kabul eden  Albayrak, yoğun ikili görüşme trafiğini Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth  ile tamamladı.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Shell Dünya  Başkanı Van Beurden ve BP Grup CEO'su Bob Dudley'i kabul ettiği görüşmelere de  katıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
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