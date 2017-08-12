Bakan Berat Albayrak'tan flaş sondaj açıklaması: Şakamız yok!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada televizyon kanallarının ekonomi editörleriyle toplantı düzenledi.

Albayrak, şunları söyledi: "Sahaya çıkacağız, denize, denizin üstüne çıkacağız, arayacağız, bakacağız, sondaj yapacağız, sismik yapacağız, 2 boyutlu, 3 boyutlu yapacağız, şansımızı deneyeceğiz. Bir tane kazacağız, bulamadık bir daha deneyeceğiz, sonra bir daha deneyeceğiz. Geçen örneği verdim Baltık ülkelerinde 300'den fazla kuyudan sonra keşif var petrolde. Her bir kuyunun maliyeti var, bütçelerimizi ona göre planlayacağız. Çok yük olmadan ki Enerji Bakanlığı olarak biz bütçe disiplini olarak buna çok riayet etmeye çalışıyoruz. Hakikaten verimlilikler ve bunun ile ilgili süreçleri çok ciddi yönetmeye çalışıyoruz ve kendi yağımızda kavrulup, kendi içimizde hem yatırımları hem verimliliği hem de Türkiye ile ilgili bu dönüşüm açısından adımları... Yatırım maliyetlerinde ise... Ben dışarıya taşere ettiğim uluslararası firmalar açısından baktığımda, dünyada ve bölgede birçok firma var. Türkiye kendi mühendisleri ile bunun eğitimlerini hızlı bir şekilde uygulamalı, saha kontratları ile birlikte kademeli bir şekilde iz süreçlerini devredip, tamamen önümüzdeki dönemde kendi gemimizin, mühendisimizin, jeofizik, jeokimya mühendislerimizin dışında tüm bu çerçevede kendi yerli personellerimiz ve mühendislerimizle daha aktif rol üstleneceğiz.

DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN ADIMLARI ATACAĞIZ

Ondan sonra bir de bakmışsınız sadece bu çalışmaların değil, çalışmaların ötesinde de keşifleriniz olmuş, o keşiflerle ihracat olmuş. Bilimsellik içinde tüm rasyonel adımları atacağız. Ama bir gün, bugün, yarın siz o adımları doğru attığınız sürece bulursunuz. Onun için jeofizik, jeokimya haritaları önemli. Sismikler, bunun çalışmaları önemli. Tüm olasılıkları artıracak bilimsel bulguları toplayıp, kendi imkanlarımızla bunları tek, tek en doğru bir şekilde düzenleyip, daha iyi noktaya taşımak için adımları atacağız. O işin bonusu olacak."

Sondaj konusunda ilk etapta hem Akdeniz hem de Karadeniz'de çalışma yürüttüklerini anlatan Albayrak, "Şu anda Oruç Reis Karadeniz'de, Barbaros Hayrettin Akdeniz dolaylarında iki sismiği bitirdi ve şimdi yeni sismik için Güzelyurt'a gidiyor. Şakamız yok. Güzelyurt dedik ve Güzelyurt'a gidiyor. Şu anda sismiğimizi yapıyoruz. Bizim için önemli bir bölge. Yıl sonuna doğru gelen, aldığımız sondaj gemimiz ile bu yıl ilk normal sığ sondajı bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla da ilk derin sondajla artık Türkiye'de, Türkiye'nin kendi arama gemileri ile Akdeniz'de biraz daha bayrağımızı kendi sularımızda dalgalandırmamız lazım. Enerjiye bu kadar ihtiyacı olan bir ülke olarak arama yapmadan olmaz. Hedefimizi arayacağız." diye konuştu.