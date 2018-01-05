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Bakan Berat Albayrak: Türkiye köprüyü geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2019'un Türkiye açısından tarihi bir süreç olduğunu belirtti.

05 Ocak 2018 Cuma 08:22
Bakan Berat Albayrak: Türkiye köprüyü geçti

Albayrak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti, ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı bünyesinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, yaşanan olaylara basit bir gözle bakılmamasını gösterdiğini ifade eden Albayrak, içeride ve dışarıdaki hiçbir gelişmenin birbirinden bağımsız olmadığının da görüldüğünü dile getirdi.

Albayrak, bu kapsamda son birkaç aydır bölgede, İran'da, Kudüs'te, Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki olayların son iki seçim kampanyasında dile getirdikleri 'Acaba bir mezhep savaşı mı körükleniyor' sorusunu akla getirdiğini söyledi.

"TÜRKİYE KÖPRÜYÜ GEÇTİ"

Albayrak, AK Partili olmanın artık siyasi bir partinin üyesi veya temsilcisi olmak anlamında gelmediğini ve bunun 15 Temmuz'da gösterildiğini ifade etti.

AK Parti iktidarı olarak Türkiye'yi pozitif gündemle ayrıştırarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "Biz bunu nasıl istiyorsak, birileri de bir o kadar bu gündemi kirletip farklı bir noktaya taşıyıp, eski Türkiye'ye, uçuruma sürüklemeye, kamplaşmaya sevk etmeye çalışıyor. Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı. Sanayide tarihi rekor kırıyoruz. Adamın, Allah selamet versin diyeceğim ama zor yani... Bakıyorsunuz, gündem değiştirmeye çalışıyor, belge, ispat yok. 2010'da aynı yalana sarılacaksın, rezil olacaksın, utanmayacaksın, yüzün kızarmayacak. 2012'de, 2014'te, 2016'da aynı. Bu millet bıktı ama bunu dinleyenler bıkmadı hayret veya ne zaman bıkacak?" diye konuştu.

Albayrak, aynı şekilde son çıkan KHK'deki taşeronlarla ilgili düzenlemenin de negatif olarak gündeme getirilmeye çalışıldığını ama bu tür söylemleri muhatap almayacaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:22
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