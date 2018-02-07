Bakan Berat Albayrak: Oynanan oyunun farkındayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları...

Ben diyorum ki bunlar ne derse desin, özellikle son 5 yılda yaşadığımız bu süreçler Türkiye'nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu ortaya koydu. İşte dün bu milleti FETÖ Terör Örgütü'nün hain girişimi ile durduramayanlar, terör koridorları ile korkutmaya çalışıyorlar. Bu saldırıları bundan sonraki saldırıları da bertaraf edeceğiz...

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Camide ibadet esnasında bizim vatandaşlarımız öldürülürken, gelen füzelerle sivil vatandaşlarımız öldürülüyor, şehit ediliyorsa kimse kusura bakmasın. Hangi iel gidersek gidelim Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki "Cumhurbaşkanım beni Afrin'e götür"

Türkiye'nin içinde bulunduğu seçenek çok açık ve net. Türkiye meşru müdafaa hakkını, vatandaşımızın huzur ve selameti için...

TÜRKİYE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SAVAŞIYOR

Türkiye tüm terör örgütleriyle savaşıyor. Oynanmak istenen bu oyunu bozana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

17 yaşında uykusunda teröristlerin attığı roket ile şehit olan Fatma'nın acısını paylaşıyor musunuz? Safımızı bilelim yani! Bugün YPG'yi kimler terör örgütü olarak görmüyorsa o terör örgütüyle aynı saftadır.

Hangi ideoloji nereyi kuşatıp, ele geçirmiş?

TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Maalesef bu noktadan sonra artık mızrak çuvala sığmıyor.

Büyük bir doğumun sancılarını yaşıyoruz. Bu doğum öyle büyük bir doğum ki birileri ecel korkusunda, birileri de büyük bir doğumun sancısında. Bugün çektiğimiz sıkıntılar Türkiye'nin yakın gelecekteki aydınlık günlerinin en büyük müjdecisi.

Bir terzi, bir cerrah titizliğinde operasyon yapıyoruz.

Tarih boyu her zaman adaletli, vicdanlı ver merhametli bir millet olduk. Bundandır ki biraz daha sürebilir ama biz bu operasyon ile bir tane bile terörist bırakmayana kadar devam edeceğiz. Bu terör koridoruna izin vermeyeceğiz.