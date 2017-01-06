Bakan Berat Albayrak: Enerjiye ABD merkezli siber saldırı yapıldı

A Haber'de soruları cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün ABD merkezli siber saldırı yapıldığını söyledi.
Eklenme: 06 Ocak 2017, 11:38
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A Haber'de soruları cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün ABD merkezli siber saldırı yapıldığını söyledi.
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kirli abd iran ittifakı çok şükür milletimizin gözünü açtı.devam et sen abd pisliğine, nefretimizi daha da arttır ki; seni ülkemizden, ortadoğudan ve bu dünyadan komple def edeceğimiz gün daha da yaklaşssın.ha gayret .Cevapla