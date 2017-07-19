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Bakan Bekir Bozdağ: hakim ve savcılar geçen sene 15 milyon dosyaya baktı

Adalet Bakanı Bozdağ, "Elbette Türkiye'de adalet var ama adalet görevini yerine getirmek üzere görev yapanlara karşı bir adaletsizlik, haksızlık var" dedi. Bozdağ geçen yıl hakem ve savcıların 15 milyon dosyaya baktığını da dile getirdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
Bakan Bekir Bozdağ: hakim ve savcılar geçen sene 15 milyon dosyaya baktı

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ,TBMM Genel Kurulu'nda, Bölge Adliye ve Bölge İdare  Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde  milletvekillerinin sorularını yanıtladı."Türkiye'de adalet var mı?" sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Elbette  Türkiye'de adalet var ama adalet görevini yerine getirmek üzere görev yapanlara  karşı bir adaletsizlik, haksızlık var." ifadesini kullandı.

2016 Yılı Adli Sicil İstatistiklerinin yayımlandığını anımsatan  Bozdağ, geçen sene itibarıyla cumhuriyet savcılıklarında 7 milyon 398 bin 616,  ceza mahkemelerinde yaklaşık 2,5 milyon, hukuk mahkemelerinde yaklaşık 3,5 milyon  dosyanın, diğer mahkemelerdeki dosyaların da eklenmesiyle 15 milyon civarında  işin olduğunu vurguladı.

 Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Bu kadar iş yapılıyor. Bunların karara bağlananları, devam edenleri,  soruşturması olanlar var. Bunlardan kaç tane konu Türkiye'nin gündeminde her gün  tartışılıyor? Elinizi vicdanınıza koyun. 15 milyon adli işlem var. 15 milyon  içerisinde parlamentoda milletvekillerinin veya dışarıda medyanın, başka  çevrelerin tartıştığı karar, dava, ceza sayısına baktığınızda, mukayese  ettiğinizde gerçekten çok az sayıda. 15 milyon iş yapılan yer var. 15 milyonda  hadi diyelim 200 tane eleştirilen konu.  Yargı son dönemde bütün bu işleri yaparken bir sürü travmalar da  geçirdi. Meslekten ihraçlar var. İstinafı kurduk. İstinafa, birinci sınıf  hakimleri atayınca onların yerlerine aşağıdan birinci sınıf olanları getirdik.  Bir hareketlenme oldu. Bütün bu şartlar altında gerçekten hakim ve savcılarımız  görevlerini büyük bir özveriyle yapıyorlar ve milletimizin kendilerinden  beklediği adaletin zamanında ve doğru tecellisi için çalışıyorlar. Ben Türkiye'de  hakim ve savcılarımızın, görevlerini Anayasa ve hukuka uygun yapma konusunda  özverili çalışma yaptıklarına ve milletimizin adalet beklentisine olumlu cevap  verdiklerine inanıyorum."

Yargıdan memnuniyet oranlarının çok yukarıda olmasının işin doğası  gereği mümkün görünmediğini dile getiren Bozdağ, yargıya işi düşenlerin yarısının  kaybettiğini, yarısının kazandığını ve kazananın da istediği gibi kazanamadığını  belirtti. Bozdağ, buna rağmen 2016 yılı itibarıyla yargıdan memnuniyetin yüzde  52,4 olduğunu belirterek, "İşin doğası gereği zorluk da var. Buna rağmen  52,4'tür. Bu iyi bir rakamdır. Yargıya güven ise yargıya işi düşenlerle beraber  işi düşmeyen bütün vatandaşların yargı hakkındaki kanaatini ifade eder." diye  konuştu.

YARGIDA GÜVENİ ARTTIRMAK İÇİN ÖNLEMLER ALDIK 

 Bozdağ, yargıyı yıpratmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını anlattı. Elbette eleştiriler olacağını ancak milletin adalete inancını  zayıflatacak bir üslubu doğru bulmadığını söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti: "Hakim ve savcılarımıza büyük bir haksızlık yapıldığını ifade etmek  isterim. Türkiye'de adalet de vardır. Adalet, hizmet eden ve bu görevini  gerçekten fedakarlıkla yapan hakim ve savcılarımızda vardır ama onların verdiği  kararlardan rahatsız olanlar da olacaktır. Bu işin doğası gereği her zaman  olacaktır.

Yargıya güveni artırmak için önemli adımlar attık. Kalkan not  sistemini yeniden getirdik. Hakimlere, savcılara istinaf ve temyiz mercileri not  verecek. Denetimleri artırmak için adım attık. Komisyonda tasarı var. Teftişe  alınacak müfettiş sayısını artırıyoruz. Rutin denetimleri vaktinde ve etkin bir  şekilde yapacağız. Yargı bundan sonra bir şikayet olduğunda o şikayeti kaç gün  içinde karara bağlayacağını, şikayet eden vatandaşa verecektir. Bunun  uygulamasını getirdik. Yönetmeliğini çıkardık. 1 Ocak 2018 itibarıyla da  uygulamasını başlatacağız. Adli Veri Bankası diye bir banka kurduk. Bu da çok  önemli. 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. Yargıya ilişkin ne kadar soru  soracaksanız bütün bu soruların hemen hemen tamamına cevap verecek bir sistem.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
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