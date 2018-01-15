Bakan Bak, Tematik Kış Kamplarının açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bilgi çağında bilgiyi yöneten, en iyi şekilde değerlendiren ülkeler öne geçecek. Ülkeler Ar-Ge, inovasyon, yapay zekaya yapılan yatırımlarla dünyada yerini alacak." dedi.

KYK'nın 12 ayrı dalda düzenlediği kış kamplarının önemli olduğunu vurgulayan Bak, kampların bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocaeli'deki kamp programında Ar-Ge İnovasyon (Yapay Zeka) temasının ele alınacağına işaret eden Bak, "Bilgi çağında bilgiyi yöneten, en iyi şekilde değerlendiren ülkeler öne geçecek. Ülkeler Ar-Ge, inovasyon, yapay zekaya yapılan yatırımlarla dünyada yerini alacak." diye konuştu.

- "Bu coğrafyada güçlü kalacağız"

Bakan Bak, gençlerin bir ülkenin geleceği olduğunu dile getirerek, törene katılan gençlere şöyle seslendi:

"Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye ihtiyacı var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bize araştıran, yeni buluşlar, çalışmalar yapan gençler lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere, araştırmaya, geliştirmeye büyük önem veriyor. Özellikle de teknolojinin gelişmesi için çok çaba sarf ediyor.

Ülkemizin bulunduğu coğrafyada zor şartlar var. Bu zor şartlarda ayakta durabilmek için güçlü olmamız lazım. Bilişim, yazılım sektörlerinde, uzay, savunma sanayilerinde çok güçlü olmamız lazım. AK Parti iktidara gelmeden önce savunma sanayisinde yerlilik payı yüzde 25'lerdeydi, bugün yüzde 75'lerin üzerinde. Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar ortada. İnsansız hava araçlarını almak için adeta yalvarıyorduk. Çeşitli bahanelerle yazılımını vermiyorlardı. Şimdi Türk girişimcisi, Türk mühendisleri çok daha iyilerini yapıyor. Uzaya uydu yolladık. Bunların hepsi Türk mühendislerinin başarısıyla... Burada bir zihinsel dönüşüm var. Cumhurbaşkanımızın bizlere aşıladığı en önemli şey; öz güven. Öz güven sizi yapabilecek, başarabilecek güce, yetkiye kavuşturur. Artık Türkiye olarak yüksek teknolojiye geçmek durumundayız. Bu yüksek teknolojiye geçişin de kapısı inovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge'den geçiyor. Ülke olarak sanayi sürecimizi arttırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji gücü ve bilimsel güç, en önemli konum.''

KYK'da gençlerin yalnızca barınma ve gıda ihtiyacı karşılanan bir ilişki olmasını istemediklerini belirten Bak, ''Hayatta onlara faydalı olacak pek çok konuyu öğrenme sürecinde birlikte olmak istiyoruz. İletişim, edebiyat, hukuk, spor, İslam sanatları, halkla ilişkiler, inovasyon kampları var. KYK’da kalan öğrencilerimizin robot yapmasını, robotlarını, teknolojiyi yarıştırmasını istiyoruz. Gençlik merkezlerimizde çocuklarımız robot yapıyor. Artık bu seviyedeyiz. Bu ülkenin ufkunun açılması için bunlara ihtiyaç var.

Gençlerimize güveniyoruz. Ülkenin büyümesi, gelişmesi için çaba gösteriyorlar. Sanayicilerimiz yatırım yapıyor, devletimiz çalışıyor. Bu coğrafyada güçlü kalacağız. Etrafımızdaki olayları, yapılmak istenen oyunları, planları görüyorsunuz. Bu coğrafyadaki en önemli güç gençlerimiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Bilişim Vadisi, Türkiye'nin bilişim sektöründeki ufkunu dünyaya açtı"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli'nin KYK'nın kış kampına ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kentin 1 milyon 800 bin nüfusla ülkenin 10. büyük şehri olduğunu bildirdi.

Kocaeli'nin imalat sanayisinin yüzde 13'üne ev sahipliği yapan bir kent olduğunu aktaran Aksoy, ''Bir anlamda sanayinin kalbinin attığı kentlerin başında geliyor. Böylesine önemli bir kentte inovasyon ile ilgili kampın düzenlenmiş olması da oldukça önemli ve anlamlı.'' diye konuştu.

Aksoy, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerine bakıldığında İstanbul'dan sonra en fazla merkeze sahip olan ilin Kocaeli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''Kocaeli'de 84 Ar-Ge, 6 tasarım merkezi ve 4 Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Özellikle 3. Tematik Kış Kampı'nın ruhuna en uygun illerin başında Kocaeli geliyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizden birisi de Bilişim Vadisi'dir. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin bilişim sektöründeki ufkunu dünyaya açan, uluslararası nitelikte bir teknoloji geliştirme bölgesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üç etaptan oluşan bu projemizin şu anda birinci etabı tamamlanmıştır. Süreç itibarıyla önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır.''

KYK yurtlarının hızlı bir şekilde iyileştirildiğini, koğuş sisteminden çok nitelikli odaların olduğu bir yurt sistemine dönüştüğünü vurgulayan Aksoy, ''KYK, öğrencilerimize sosyal anlamda katkı sunmaya devam etmektedir. Bu uygulamayla sadece konaklama değil, öğrencilerimizin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri adına çalışma başlatmış olmalarından büyük memnuniyet duymaktayız.'' dedi.

KYK Genel Müdürü Sinan Aksu ise yurtların artık öğrenciler için ''ikinci bir okul'' olmasını arzuladıklarını ifade ederek, geçlerin daha entelektüel bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

''Kış kamplarıyla esas hedefimiz, sizleri, alanında uzaman akademisyenler, sanat ve fikir adamlarıyla bir araya getirebilmek.'' diyen Aksu, güzel bir kamp dönemi geçirilmesini diledi.