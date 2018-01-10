Bakan ay sonu açıklayacağız dedi ama...

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "(İhracat) Ay sonu açıklayacağız bunu ama 2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak."