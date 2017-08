Bakan Aşkın Bak, Esenler Halk Meclisi’nde

Esnaf gezileri, halk günleri, vatandaşlarla ve esnafla yapılan kahvaltı programlarıyla Esenlerliler’in her türlü ihtiyacına birebir görüşerek cevap bulmaya çalışan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Halk Meclisi’nde de vatandaşı dinliyor. Havaalanı Mahallesi sakinleriyle kılınan Cuma namazının ardından Uhud Camii’nin bahçesinde Esenler halkıyla buluşan Göksu’ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

Marka bir şehir için çalışıyoruz

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, vatandaşlarla istişare ederek proje ürettiklerini ve bu amaçla hizmet ettiklerini belirttikten sonra, "Esenler’de 8 yılda ciddi yatırımlar yaptık. Allah’ın izniyle yeni bir Esenler inşa ettik. Bundan sonra da Esenler’i marka bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah" dedi. Göksu, İstanbul Milletvekilliği döneminden beri Esenler’in her türlü talebini karşılamak için çalışan Bakan Osman Aşkın Bak’a da teşekkür etti.

Esenler’de şampiyonlar yetişecek Gençlik ve Spor Bakanı olduktan sonra Esenler halkıyla ilk kez buluşan Osman Aşkın Bak, "Ben de Esenler’de ikâmet ediyorum. Siz Esenlerli komşularımla, hemşehrilerimle her zaman kol kola, birlikte yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Esenler’in hangi konuda ne isteği varsa ona çözüm bulmak amacıyla, özellikle de Esenler gençliğini spora teşvik etmek ve spordaki yeteneklerini ortaya koymaları için her türlü desteği vereceğiz. İnşallah Esenler’den şampiyonlar çıkacak" diye konuştu.

Göksu ve Bak, konuşmalarının ardından vatandaşları tek tek dinlediler, ihtiyaç ve önerilerini aldılar. İkili daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı gezerek incelemelerde bulundular.