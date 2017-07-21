Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kardeşi Okan Arslan hayatını kaybetti. Merhum Okan Arslan'ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Altunizade İlahiyat Camiinde kılınacak cenaze namazı akabinde aile kabristanında toprağa verilecek. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, taziye yerinin Dragos Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri olduğu belirtildi.