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Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Doğu Ekspresi ile Kars Tren Garı'ndan Sarıkamış'a gitti.

13 Şubat 2018 Salı 12:41
Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu

Trenlerin yüzde yüz kapasite ile çalıştığını belirten Arslan, "İnsanlar yeniden treni tercih eder hale geldi, bu bizi memnun ediyor." dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı'nda Doğu Ekspresi'ne binerek Sarıkamış ilçesine hareket etti. Yaklaşık 45 dakika süren yolculukta vatandaşlar ile sohbet eden Arslan, yolcularla fotoğraf çektirdi, gezileri hakkında bilgi aldı.

Arslan, tren ile ulaştığı Sarıkamış İstasyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin bölgeye çok önemli katkı sunduğunu yolculardan duyduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

"İnsanlar yeniden demiryolunu, treni tercih eder hale geldi, bu bizi memnun ediyor. Birçok tarihi değere sahip gazi kent Kars'ın vatandaşımızca seyahat etmek adına ilgi odağı olması bizi memnun ediyor. Bugün ben de yolcularımızla yolculuk yapmak, onların fikirlerinden yararlanmak, varsa önerilerini almak istedim. Memnuniyetle gördüm ki vatandaşın ilgisi çok üst seviyede. Vatandaşımız Kars'tan çok memnun ayrılıyor."

Yolcularla yaptığı sohbette genellikle "Bir daha gelip Kars'ı ve yöreyi gezmek istiyorum" ifadelerini duyduğunu aktaran Arslan, "Kars'da Ani'yi görmek için her yerden insanlar geliyor. Ani başlı başına bir değer, ülkemiz adına bir değer. Anadolu'ya gelişimizin ilk noktası. Oradaki birçok değerin gün yüzüne çıkması adına çalışmalarımız sürüyor. Tarihi yapılarımızın geneli içinde çalışmalarımız var. Sarıkamış için söyleyecek bir şey yok. Sarıkamış'taki ecdadımızı biz her zaman anıyoruz, yad ediyor. Sarıkamış'ta kış turizmi için birçok yatırım yapıldı. Doğu Ekspresi söylendiği kadar var." ifadesini kullandı.

"Doğu Ekspresi yolcu sayısı arttı"

Doğu Ekspresi yolcu sayısının geçen yılın ilk 40 gününe göre bu yıl arttığı dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Doğu Ekspresi'nde yataklı vagon sayısını 1'den 5'e çıkardık. Geçen yıl ilk 40 günde yaklaşık 2 bin kişi yataklı vagonlarla gelmişken, bu yıl aynı dönemde 8 bin kişi geldi. Aynı şekilde kuşetli vagonlarımızda 3 bin kişi gelmişken yine bugün itibariye bu sayı yaklaşık 7 bine varmış durumda. Trenler yüzde yüz kapasite ile çalışıyor. İnşallah bu sayı gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız. Tabii ki insanlarımız Kars'ın değerini gördüklerinde bunu gidip başkalarına anlatıyorlar. Onun içinde yeni misafirler gelmek istiyor."

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'na da değinen Arslan, BTK'nın yolcu taşımacılığının da Kars'a fayda sağlayacağını söyledi.

Bakan Arslan'a, yolculuğunda Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ve birçok yetkili de eşlik eti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:41
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  3. Doğu Ekspresi
  4. Sarıkamış
  5. Kars
  6. yataklı vagon
  7. Bakü-Tiflis-Kars

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