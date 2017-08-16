Bakan Arslan’dan bayram müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramına ilişkin, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.