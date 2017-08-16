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Bakan Arslan’dan bayram müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramına ilişkin, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:56
Bakan Arslan’dan bayram müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramına ilişkin, "30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:56
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