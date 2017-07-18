Bakan Arslan: Zararlar karşılanacak

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Karayolu, deniz ve hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

"BU BİR AFETTİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu bir afettir, yağmur kesildi. Şu anda ulaşılamayan nokta yok" dedi.

"ZARAR KARŞILANACAK"

Bakan Arslan, "Hasar tespit edilince zarar karşılanacak" diye konuştu.