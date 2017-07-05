Bakan Arslan: Yasağın kalktığı ilk ülke olduk

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "ABD uçuşlarında laptop yasağı kalktı. ABD'li muhataplarımızı ikna ettik. Laptop yasağının kalktığı ilk ülke olduk. İngiltere'deki yasak da çok yakında kalkacaktır. Görüşmeler sürüyor" dedi