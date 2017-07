Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı yapılan kalkışmanın 1’inci yılında Sinop’ta “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak üzere Sinop’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kentte katıldığı programların ardından Sinop’unAyancık ilçesinde şehit Ömercan Açıkgöz’ün kabrini ziyaret etti. Bakan Arslan yaptığı açıklamada, "Bugün Ömercan Açıkgöz’ün kabri başındayız. Ailesi ile birlikte şehidimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Her zaman olduğu gibi ama bu hafta özellikle rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Şehit kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bu şehitler ülkenin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda FETÖ terör örgütü başı ve diğer terör örgütü dahil bu ülkenin özellikle geleceği ile ilgili kötü emeller beslediklerinde ve 15 Temmuz’da bunu hayata geçirmek istediklerinde genç yaşlı demeden devletin ve milletin bekası için meydanlara çıktılar. Millet olma şuuru ile hareket ettiler. Tankların, topların, tüfeklerin, helikopterlerin karşısında durdular. Böyle şehit verdik. Dolayısıyla istiyoruz ki şehitlerin yürüdüğü bu kutsal yolculukta hayatları pahasına bize vatan olarak bıraktıkları bu topraklara daha fazla sahip çıkarak imal edilmesi, mamur edilmesi, bu vatanın gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde teslim edilmesi adına gecemizi gündüzümüze katarken özellikle şehitlerimizi unutmayalım. Şehitlerimizi unutturmayalım ve onların ne uğruna hayatlarını verip şehitlik mertebesinde eristiklerini de hiç ama hiç unutturmayalım. İnşallah yapmak istediklerimiz bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere hepimiz şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerimizi anarak 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayarak, milletimizin millet olduğu şuurunu unutturmayarak o gece meydanlara inip gösterdiği kahramanlığı gelecek nesillere hep hatırlatarak ama hainlere hiçbir zaman boş durmadıklarını, her zaman hainlik yapabileceklerini önce unutmayıp, sonra da unutturmayarak mücadelemize devam edeceğiz. Sevgili evladımız, değerli şehidimiz Ömer Can kardeşimizin kabri başındayız. Ailesine sabırlar diliyoruz. İnşallah bir daha Rabbim bu tip hainliklere, hainlik göstermek isteyenlere fırsat vermesin“ dedi.

Bakan Arslan, daha sonra Ayancık Apart Otel’e geçti. Kabir ziyaretine Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve çok sayıda partilide katıldı.