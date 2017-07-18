Bakan Arslan, LYS'de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkenin imarı için 100 bin çalışanla gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bakanlık olarak ülkeyi imar ederken kendini iyi yetiştirmiş, bu ülkenin geleceğiyle dertlenen ve ülkeyi ileri taşımak için uğraşan gençlerin yetişmesini önemsiyoruz." dedi.



Bakan Arslan, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Beyza Gürbüz ile Türkiye üçüncüsü Züleyha Seyhan'ı makamında kabul etti.

Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğine işaret ederek, iki gün önce Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde genç, kadın, erkek herkesin meydanlara indiğini anımsattı.

Arslan, "Aldığımız emaneti gelecek nesillere daha iyi şartlarda teslim etmemiz lazım. Bunu yaparken, onların yetişmesi de önemli çünkü onlar aldıkları bayrağı çok daha yukarı taşıyarak bir sonraki nesle aktaracak." diye konuştu.

Nene Hatun Kız Fen Lisesinin LYS'de gösterdiği başarıya dikkati çeken Arslan, okul öğrencilerinden Beyza Gürbüz'ün dört dalda birinci olduğunu, Züleyha Seyhan'ın da üçüncü olduğunu söyledi.

Okulun isminin önemine de değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Nene Hatun İstiklal Mücadelesi'nde 6 aylık bebeğini emzirip, bırakıp, istiklal mücadelesi için sokağa çıkan ve 'benim çocuğum annesiz, babasız büyüyebilir ama vatansız büyüyemez' ifadesini kullanan bir büyüğümüz. Siz gençler, 15 Temmuz 2016'da aynen birer Nene Hatun olarak meydana çıktınız, olağanüstü bir mücadele verdiniz. Sizinle gurur duyduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Aldığınız sorumluluk çok büyük. Bu sorumluluğun bilincindesiniz, bu bilinçle yetişiyorsunuz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Büyükleriniz olarak bize ne düşerse her zaman sizinle, hocalarınızla ve ailelerinizle birlikte oluruz, buna şüpheniz olmasın."

Bakan Arslan, Beyza Gürbüz ve Züleyha Seyhan cep telefonu hediye ederken iki öğrenci başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA